В Белгородской области сразу несколько водителей пострадали в результате атак украинских беспилотников

Сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода.
В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали.
И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что в небе над российскими регионами за несколько часов сбили почти 50 украинских беспилотников.