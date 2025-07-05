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В Белгородской области сразу несколько водителей пострадали в результате атак украинских беспилотников

Сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов.

Сразу трое водителей получили травмы в Белгородской области из-за атак украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Никольском (Белгородский район) дрон ВСУ ударил по маршрутному автобусу — водителя с минно-взрывной травмой и контузией экстренно отвезли в больницу № 2 города Белгорода.

В Новой Таволжанке (Шебекинский округ) БПЛА атаковал автомобиль — с контузией водителя также госпитализировали.

И еще один дрон ударил по машине в Шамино. Пострадавший водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, у него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и слепые осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что в небе над российскими регионами за несколько часов сбили почти 50 украинских беспилотников.

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