В московском ТЦ «Метрополис» произошло возгорание

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ 5 июля сообщили, что в здании двухэтажного ТЦ «Солнечный ветер» произошло возгорание. Предварительно, пожар произошел из-за загорания утеплителя вентилируемого фасада. Уточнялось, что из здания эвакуировали около 100 человек. Сообщения о пострадавших не поступали.