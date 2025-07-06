В московском ТЦ «Метрополис» произошло возгорание

«В ТЦ “Метрополис” в Москве произошло возгорание в архиве, идет эвакуация», — сообщил он.
Уточняется, что, предварительно, из здания эвакуировали более 350 посетителей. Позднее источник уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать.
В пресс-службе столичного главка МЧС РФ 5 июля сообщили, что в здании двухэтажного ТЦ «Солнечный ветер» произошло возгорание. Предварительно, пожар произошел из-за загорания утеплителя вентилируемого фасада. Уточнялось, что из здания эвакуировали около 100 человек. Сообщения о пострадавших не поступали.