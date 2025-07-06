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Росавиация ограничила работу двух московских аэропортов

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

К слову, с 22:15 Росавиация также ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». О возобновлении работы воздушной гавани пока не сообщалось.

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