Росавиация ограничила работу двух московских аэропортов

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
К слову, с 22:15 Росавиация также ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». О возобновлении работы воздушной гавани пока не сообщалось.
Читайте также: Группа «Блестящие» застряла в аэропорту из-за произошедшего коллапса.