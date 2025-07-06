Власти Украины сорвали визит Порошенко* в Европу

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера “Европейской солидарности” — в Мадрид… и в Рим», — говорится в заявлении партии. Там также уточнили, что Порошенко планировал принять участие в мероприятиях, посвященных поддержке Украины и укреплению международных связей, однако соответствующие разрешения со стороны государственных органов он не получил.