Власти Украины сорвали визит Порошенко* в Европу

Экс-президента Украины Порошенко не пустили в командировку в Испанию и Италию.
Власти Украины запретили международные поездки бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в Испанию и Италию. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» на официальном сайте политической силы.
«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера “Европейской солидарности” — в Мадрид… и в Рим», — говорится в заявлении партии. Там также уточнили, что Порошенко планировал принять участие в мероприятиях, посвященных поддержке Украины и укреплению международных связей, однако соответствующие разрешения со стороны государственных органов он не получил.
Петр Порошенко в комментарии к ситуации подверг критике действия украинских властей, назвав их некомпетентными и обвиняя ответственных за дипломатическую сферу в неэффективном управлении. По его словам, ограничения на выезд создают препятствия для международной деятельности оппозиции и мешают продвижению интересов Украины на внешней арене.
Ранее бывший президент Украины неоднократно обвинял действующего главу государства Владимира Зеленского в авторитарных методах управления и призывал не удерживать власть любой ценой. Порошенко считает, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты «ползучего авторитаризма».
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.