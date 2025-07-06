В Новороссийске объявили угрозу применения БЭК, которыми атаковали Крымский мост

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Уважаемые новороссийцы! При включении сирен — сигнала “Внимание всем”, жителям первой береговой линии… Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — говорится в официальном сообщении главы города.