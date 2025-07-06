Пытавшегося пройти к Путину художника увезли в психбольницу

Как передаёт издание, мужчина 37 лет привлёк к себе внимание сотрудников охраны неадекватным поведением. Он настойчиво заявлял о желании увидеться с главой государства и допустил ряд «странных высказываний».
Художник был успешен в своей профессии и организовывал персональные выставки. Однако ему пришлось оставить работу из-за тяжёлой болезни.
Ранее состоялась встреча президента Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в частности, ситуация в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Особое внимание было уделено необходимости повышения доступности жилья для граждан.