Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миляев: в Тульской области уничтожили еще один беспилотник

В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области силами ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате падения его обломков незначительно повреждена крыша одного из частных домов. Жертв и пострадавших нет.

По его словам, подразделения Министерства обороны продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства региона.

Между тем в России растет спрос на подземные бетонные укрытия, цена проведения работ зависит от комплектации, размеров объекта и степени защиты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше