Миляев: в Тульской области уничтожили еще один беспилотник

В Тульской области силами ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат.
Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате падения его обломков незначительно повреждена крыша одного из частных домов. Жертв и пострадавших нет.
По его словам, подразделения Министерства обороны продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства региона.
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