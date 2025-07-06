В Новороссийске ввели сигнал «Внимание всем» из-за угрозы безэкипажных катеров

По его словам, потенциальная опасность затрагивает первую береговую линию. Жителям, находящимся вблизи моря, рекомендовано при звуке сирен отойти от окон и укрыться в помещениях, не выходящих на морскую сторону, или комнатах без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет или кладовая.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по побережью Энергодара. Согласно председателю комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимиру Рогову, населённый пункт постоянно подвергается обстрелам из ствольной артиллерии.