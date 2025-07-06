В Новороссийске ввели сигнал «Внимание всем» из-за угрозы безэкипажных катеров

По его словам, потенциальная опасность затрагивает первую береговую линию. Жителям, находящимся вблизи моря, рекомендовано при звуке сирен отойти от окон и укрыться в помещениях, не выходящих на морскую сторону, или комнатах без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет или кладовая.