Над Московским регионом сбили пять дронов, всего уничтожено 48 БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 13:50 до 19:00 мск.
— С 13.50 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны) уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, 17 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 11 — над Орловской областью, пять — над Смоленской областью, пять — над Калужской областью, пять — в Московском регионе, включая два беспилотника, летевших на Москву, два — над Курской областью, два — над Республикой Крым и один над Ярославской областью.
За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.