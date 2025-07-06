В Карелии задержали вандала, повредившего выставку о Великой Отечественной

Ранее в Челябинске 19-летний местный житель разбил зеркало скульптуры «Модница» на пешеходной зоне. Инцидент случился ночью 24 июня из-за ссоры молодого человека с девушкой. Хулигана задержал патрульный полицейский, который передал его экипажу патрульно-постовой службы. Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас решается вопрос о квалификации действий нарушителя и привлечении его к ответственности по закону.