В Карелии задержали вандала, повредившего выставку о Великой Отечественной

В Олонецком районе Карелии полиция выявила нарушителя, повредившего экспозицию местного национального музея. 24-летний житель Олонца в ночь на 3 июля сорвал плакаты, посвящённые героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба МВД Карелии.
По данным правоохранителей, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причины своего поступка. Он признал, что выпил слишком много, потерял контроль и испортил имущество музея, сорвав фотографии. Мужчина заверил, что впредь такого не повторится.
О случившемся в полицию сообщил сотрудник музея, указав на повреждение выставочных материалов. После проведения проверки будет принято решение о дальнейших мерах.
Ранее в Челябинске 19-летний местный житель разбил зеркало скульптуры «Модница» на пешеходной зоне. Инцидент случился ночью 24 июня из-за ссоры молодого человека с девушкой. Хулигана задержал патрульный полицейский, который передал его экипажу патрульно-постовой службы. Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас решается вопрос о квалификации действий нарушителя и привлечении его к ответственности по закону.