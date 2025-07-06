В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), о чем в воскресенье, 6 июля, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
— В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), — говорится в сообщении.
По береговой линии прозвучала сирена.
Кравченко обратился к жителям первой береговой линии с призывом не выходить на улицу и оставаться в помещениях без стекол. Он также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и оперативных служб.
Кроме того, 5 июля Минобороны России сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 13:50 до 19:00 мск.
4 июля в Пермском крае объявлена угроза атаки беспилотников.