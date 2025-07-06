Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), о чем в воскресенье, 6 июля, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В Новороссийске Краснодарского края объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), о чем в воскресенье, 6 июля, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

— В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), — говорится в сообщении.

По береговой линии прозвучала сирена.

Кравченко обратился к жителям первой береговой линии с призывом не выходить на улицу и оставаться в помещениях без стекол. Он также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и оперативных служб.

Кроме того, 5 июля Минобороны России сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 13:50 до 19:00 мск.

4 июля в Пермском крае объявлена угроза атаки беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше