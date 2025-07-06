Число погибших при наводнении в штате Техас выросло до 32

В то же время национальная метеослужба США сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр. Как сообщил телеканал CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тыс. человек. Губернатор штата Грег Эббот уже заявил, что местные власти направляют все имеющиеся у них ресурсы на борьбу с разрушительным наводнением в Керре.