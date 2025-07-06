Мэр Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края объявили тревогу из-за угрозы атаки морских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Он призвал жителей, живущих у берега, не выходить на улицу и оставаться в безопасных помещениях без окон. Также он напомнил, что запрещено снимать работу ПВО и оперативных служб на фото и видео.
Ранее стало известно, что морские дроны, используемые украинскими военными, больше не приближаются к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Хруст рассказал, что российские добровольцы помогают Минобороны защищать побережье Крыма.
По словам военнослужащего, они успешно противостоят новым видам беспилотных катеров ВСУ. Хруст отметил, что противник постоянно придумывает новые способы атак, но российские силы каждый раз улучшают свою систему защиты.