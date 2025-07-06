11 человек пострадали за сутки в ДТП в Хабаровском крае

Напомним, 5 июля на трассе Комсомольско — Амурск 45-летний водитель Toyota Carina ED пошел на обгон и врезался во встречную Toyota Camry. Виновник аварии в коме, в реанимации. Второй водитель, 22-летний парень, получил переломы. В Camry ехали дети — пострадали четверо несовершеннолетних: от года до 17 лет. Также травмы получила взрослая пассажирка.