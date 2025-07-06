11 человек пострадали за сутки в ДТП в Хабаровском крае

За последние сутки в Хабаровском крае произошло четыре ДТП, в которых пострадали 11 человек.
По информации Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю, в регионе зафиксировано три столкновения автомобилей, где травмы получили 10 человек. Еще один человек пострадал при наезде на пешехода.
Кроме аварий, инспекторы выявили 466 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 24 водителя, управлявшие автомобилями в состоянии опьянения. 10 из них задержаны в Хабаровске.
Также 26 водителей не имели права управления, а 17 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. В Хабаровске — 10 таких случаев.
Не обошлось и без нарушений со стороны самих пешеходов — 17 человек перешли дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, 5 июля на трассе Комсомольско — Амурск 45-летний водитель Toyota Carina ED пошел на обгон и врезался во встречную Toyota Camry. Виновник аварии в коме, в реанимации. Второй водитель, 22-летний парень, получил переломы. В Camry ехали дети — пострадали четверо несовершеннолетних: от года до 17 лет. Также травмы получила взрослая пассажирка.
Госавтоинспекция напоминает жителям края о необходимости строго соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и беречь себя и близких.