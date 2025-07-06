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В «ЮГК» заявили, что Струков не был задержан и находился на рабочем месте

Пресс-служба компании «Южуралзолото» (ЮГК) опровергла информацию о задержании заместителя председателя Челябинского заксобрания и главы компании Константина Струкова на борту его личного бизнес-джета при попытке вылететь из России в Турцию.

Пресс-служба компании «Южуралзолото» (ЮГК) опровергла информацию о задержании заместителя председателя Челябинского заксобрания и главы компании Константина Струкова на борту его личного бизнес-джета при попытке вылететь из России в Турцию.

В компании заявили, что в субботу Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве и не планировал выезжать за границу. Представители «ЮГК» также добавили, что в отношении миллиардера не проводилось никаких следственных мероприятий, и он не был задержан, сообщает РБК.

3 июля генеральная прокуратура России выступила с требованием обратить все активы президента золотодобывающей компании «Южуралзолото» Константина Струкова в доход страны. Генпрокуратура утверждает, что Струков стал владельцем ЮГК незаконно. Кроме того, он таким же образом получил контроль еще над десятью компаниями.

Днем ранее Николая Минаева, занимавшего должность заместителя главы городского округа Химки, заочно арестовали за получение взятки в размере свыше шести миллионов рублей. Вместе с ним по делу также проходят директор муниципального бюджетного учреждения и заместитель начальника отдела этой организации.