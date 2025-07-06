В «ЮГК» заявили, что Струков не был задержан и находился на рабочем месте

В компании заявили, что в субботу Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве и не планировал выезжать за границу. Представители «ЮГК» также добавили, что в отношении миллиардера не проводилось никаких следственных мероприятий, и он не был задержан, сообщает РБК.