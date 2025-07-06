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СБУ задержала мужчину по подозрению в подрыве автомобиля в Одессе

Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

По данным следствия, задержанный — ранее судимый 22-летний уроженец Запорожья — разместил самодельное взрывное устройство под определённой машиной. Взрывное устройство, как утверждается, было изготовлено заранее и приведено в действие после закладки. Подозреваемый попытался покинуть город, однако был задержан правоохранительными органами.

Напомним, 5 июля утром в Одессе произошёл взрыв в автомобиле с военнослужащим. На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы и бригада скорой помощи. Местные правоохранительные органы подтвердили факт взрыва, однако воздержались от комментариев относительно личности пострадавшего.