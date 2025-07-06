Маск заявил, что изменил свое мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

Ранее Илон Маск уже вступал в публичные споры с Дональдом Трампом, критикуя его законопроекты о государственных расходах и налогах. После этого президент США упрекал бизнесмена в зависимости от государственных субсидий и даже предполагал его возвращение в Южную Африку.