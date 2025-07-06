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Губернатор Анохин: В Смоленской области уничтожен один украинский беспилотник

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Смоленскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«Уважаемые смоляне, прошу не пренебрегать правилами безопасности, сохранять спокойствие и бдительность. При угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон и не осуществлять съёмку действий сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков беспилотников сообщите по номеру 112», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.

Ранее в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля дома в Тульской области. К счастью, никто не пострадал, оперативные службы работают на месте. Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаки ВСУ.

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