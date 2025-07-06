Анохин: в Смоленской области перехватили беспилотник

Ранее сообщалось, что в Тульской области ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в результате падения обломков беспилотника была незначительно повреждена крыша одного из частных домов. При этом он подчеркнул, что никто не пострадал.