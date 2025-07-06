Анохин: в Смоленской области перехватили беспилотник

Российские военные перехватили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в Смоленской области, проинформировал Василий Анохин.
Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«ВСУ вновь предпринимают попытки атаковать Смоленскую область. На территории региона силами ПВО Минобороны РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат. Оперативные службы проводят необходимые действия. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Тульской области ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в результате падения обломков беспилотника была незначительно повреждена крыша одного из частных домов. При этом он подчеркнул, что никто не пострадал.
Накануне вечером над российскими регионами уничтожили 48 беспилотников ВСУ. Пять из них были ликвидированы в Смоленской области.