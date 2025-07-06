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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 32 человек

Среди погибших — 18 взрослых и 14 детей.

Источник: Аргументы и факты

В округе Керр (штат Техас) в результате наводнений число жертв возросло до 32 человек, среди которых 14 детей.

Об этом сообщили в местной полиции.

По обновлённым данным, ранее речь шла о 27 погибших, включая девятерых несовершеннолетних.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что среди погибших — 18 взрослых и 14 детей. Информацию об этом распространили американские телеканалы.

Напомним, причиной наводнения в Соединённых Штатах стали длительные сильные дожди. Губернатор штата Грег Эбботт заявил о «состоянии стихийного бедствия» в Техасе.