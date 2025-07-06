Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве

СМИ сообщили, что у Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не опубликовали в Сети, но он отказался платить. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.