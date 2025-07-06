Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации Карпова, речь идет о попытке вымогательства 20 миллионов рублей, а также о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Смолов подтвердил журналисту факт подачи заявления.
— Смолов подал заявление о вымогательстве ₽20 млн + мошенничестве: соответствующие бумаги Федор передал полиции в субботу вечером. Речь идет о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (а именно покушение на мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении.
О произошедшем стало известно 5 июля. По данным журналистов, инцидент произошел еще в конце мая. В результате один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти.
СМИ сообщили, что у Федора Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не опубликовали в Сети, но он отказался платить. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.