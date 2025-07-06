Автомобилисты массово пострадали от разбросанных камней в Приморье

В ночь на 3 июля серьезная угроза возникла для автомобилистов на скоростной трассе в окрестностях Уссурийска. По сообщениям очевидцев, на проезжей части были обнаружены многочисленные камни, представляющие серьезную опасность для водителей и их машин, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».