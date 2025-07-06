Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Макрона

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшийся накануне, свидетельствует о существенном улучшении позиций Москвы на международной арене. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Путин в выигрыше от состоявшегося звонка.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшийся накануне, свидетельствует о существенном улучшении позиций Москвы на международной арене. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По словам эксперта, этот контакт знаменует собой поворотный момент в отношениях России и Европы. «Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими, они признают, что в конце концов им придется это сделать. Таким образом, русские и Путин в выигрыше от состоявшегося звонка», — подчеркнул Меркурис.

Эксперт также отметил, что в Европейском союзе растет осознание вероятности завершения украинского конфликта на условиях Москвы. В этих условиях, по мнению аналитика, европейским лидерам приходится восстанавливать диалог с российским руководством для защиты собственных интересов и дальнейшего урегулирования ситуации.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном. В ходе беседы стороны сошлись во мнении о необходимости достижения урегулирования противоречий на Ближнем Востоке исключительно путем политико-дипломатических усилий. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Глава российского государства подчеркнул, что происходящий конфликт является прямым результатом политики западных стран, которые на протяжении многих лет пренебрегали интересами безопасности России, напоминает телеканал 360.

Узнать больше по теме
Отношения России и Европы: века конфронтации и десятилетия сближения
Россия и Европа — две цивилизации, которые часто находятся в противостоянии друг с другом. У каждой из сторон разные культура и путь развития. Между Европой и Россией неоднократно вспыхивали войны. Страны Запада не раз объединялись, чтобы вместе одолеть восточного соседа. Однако были периоды, когда между Европой и Россией царила дружба и стороны были важной частью политической, экономической и культурной жизни друг друга. Собрали главное о том, как развивались отношения России и Европы с 17 века до нашего времени.
Читать дальше