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Количество жертв в результате наводнения в Техасе выросло до 43

По меньшей мере 43 человека, в числе которых 15 детей, погибли в результате наводнения в округе Керр американского штата Техас. Об этом 5 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Керр Ларри Лейту.

Источник: Reuters

«По меньшей мере 43 человека погибли в округе Керр, штат Техас, после сильного наводнения», — говорится в публикации издания.

Уточняется, что тела пятерых детей до сих пор не опознаны, а из 28 погибших взрослых не идентифицированы 12. Кроме того, Лейта добавил, что цифры не являются итоговыми и будут меняться, поскольку поисково-спасательные операции всё еще ведутся.

Городской управляющий Керрвилля Далтон Райс в свою очередь отметил, что в частном христианском летнем лагере «Мистик» 27 детей по-прежнему числятся пропавшими.

О произошедшем в округе Керр наводнении, которое стало причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Лейт 5 июля сообщал о том, что 32 человека, среди которых 14 детей, погибли.