Количество жертв в результате наводнения в Техасе выросло до 43

«По меньшей мере 43 человека погибли в округе Керр, штат Техас, после сильного наводнения», — говорится в публикации издания.
Уточняется, что тела пятерых детей до сих пор не опознаны, а из 28 погибших взрослых не идентифицированы 12. Кроме того, Лейта добавил, что цифры не являются итоговыми и будут меняться, поскольку поисково-спасательные операции всё еще ведутся.
Городской управляющий Керрвилля Далтон Райс в свою очередь отметил, что в частном христианском летнем лагере «Мистик» 27 детей по-прежнему числятся пропавшими.
О произошедшем в округе Керр наводнении, которое стало причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Лейт 5 июля сообщал о том, что 32 человека, среди которых 14 детей, погибли.