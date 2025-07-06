Количество жертв в результате наводнения в Техасе выросло до 43

Уточняется, что тела пятерых детей до сих пор не опознаны, а из 28 погибших взрослых не идентифицированы 12. Кроме того, Лейта добавил, что цифры не являются итоговыми и будут меняться, поскольку поисково-спасательные операции всё еще ведутся.