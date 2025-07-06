На экс-главу службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеева возбудили новое дело

По словам адвоката, Тимофеев завершает ознакомление с материалами дела, связанного с заключением пяти государственных контрактов. Дело скоро передадут в суд. Обвинение касается договоров между Минобороны и компанией «Спецтехника». Это дело связано с другим расследованием, в котором фигурируют бывшие руководители ремонтной компании Олег Иванов и Игорь Миронов. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями, совершенном организованной группой, что также привело к тяжелым последствиям.