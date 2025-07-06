На экс-главу службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеева возбудили новое дело

Илья Тимофеев, ранее занимавший пост начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, что привело к серьезным последствиям. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко в беседе с ТАСС.
По словам адвоката, Тимофеев завершает ознакомление с материалами дела, связанного с заключением пяти государственных контрактов. Дело скоро передадут в суд. Обвинение касается договоров между Минобороны и компанией «Спецтехника». Это дело связано с другим расследованием, в котором фигурируют бывшие руководители ремонтной компании Олег Иванов и Игорь Миронов. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями, совершенном организованной группой, что также привело к тяжелым последствиям.
Напомним, что полковника Тимофеева задержали 24 августа 2023 года. Ему вменяют вымогательство взятки в размере 2 961 800 рублей за действия в пользу коммерческой организации и покровительство при выполнении госконтракта. Позже обвинение в покушении на взятку сняли. Сейчас Тимофееву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.