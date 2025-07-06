Самолет Ан-2 разбился в Забайкалье, экипаж выжил

На борту находились 11 парашютистов и один член экипажа, направлявшиеся на отработку прыжков. Несмотря на крушение, все находившиеся на борту остались живы. На месте происшествия работают 37 спасателей и 12 единиц техники, передает Telegram-канал Babr Mash.