В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Кроме того, в ночь на 6 июля в Новороссийске был объявлен сигнал «Внимание всем» из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК), именно ими в 2023 году ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.