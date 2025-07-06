Против полковника Тимофеева завели новое дело по гособоронзаказу

«Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. “б” ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов», — рассказала Нитченко. Она отметила, что материалы дела направлены в суд. По данным следствия, новое обвинение связано с заключением государственных контрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».