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Против полковника Тимофеева завели новое дело по гособоронзаказу

Бывший начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев, фигурирующий в деле о взятках, обвиняется в превышении полномочий при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко.

Дело по гособоронзаказу передано в суд.

Бывший начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев, фигурирующий в деле о взятках, обвиняется в превышении полномочий при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко.

«Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. “б” ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов», — рассказала Нитченко. Она отметила, что материалы дела направлены в суд. По данным следствия, новое обвинение связано с заключением государственных контрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».

Дело является частью расследования в отношении бывших руководителей ремонтной фирмы Олега Иванова и Игоря Миронова. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой и приведшего к тяжким последствиям.

Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за действия в интересах коммерческой организации при исполнении госконтракта. Сам обвиняемый отказался признавать вину, передает «Национальная служба новостей».