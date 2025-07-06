Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, есть пострадавшие. Видео

«Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ “Топограф” через 16 минут после взлета», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.