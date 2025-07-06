Самолёт Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, шесть человек пострадали

На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. По предварительным данным, травмы получили шесть человек, погибших нет. Возгорания удалось избежать.
На месте происшествия работают спасательные службы. В ликвидации последствий задействованы 37 специалистов и 12 единиц техники, в том числе 13 сотрудников МЧС и четыре единицы их техники.
Ранее в Ленинградской области, в Ломоносовском районе, легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу. Как сообщили в Западном межрегиональном управлении Следственного комитета на транспорте, причиной стали технические неполадки. На борту находились три человека, никто не пострадал. Следственные органы начали проверку, чтобы установить причины инцидента.