Самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье, есть пострадавшие

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, есть пострадавшие, говорится в заявлении регионального управления МЧС.
Никто не погиб, по первоначальным оценкам, травмы получили 6 человек. Как сообщили в МЧС, на борту самолета были парашютисты.
Происшествие случилось с легкомоторным самолетом ДОСААФ АН-2. Он совершил жесткую посадку в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 спортсменов-парашютистов и один член экипажа.
Возгорания не произошло, говорится в сообщении МЧС.
На месте происшествия работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 13 сотрудников МЧС с 4 единицами техники.