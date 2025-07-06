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Самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье, есть пострадавшие

Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье, пострадали шесть человек -МЧССамолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, есть пострадавшие, говорится в заявлении регионального управления МЧС.

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, есть пострадавшие, говорится в заявлении регионального управления МЧС.

Никто не погиб, по первоначальным оценкам, травмы получили 6 человек. Как сообщили в МЧС, на борту самолета были парашютисты.

Происшествие случилось с легкомоторным самолетом ДОСААФ АН-2. Он совершил жесткую посадку в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 спортсменов-парашютистов и один член экипажа.

Возгорания не произошло, говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 13 сотрудников МЧС с 4 единицами техники.