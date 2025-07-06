Уроки большой политики: российские школьники впервые выступили на саммите БРИКС

В мероприятиях саммита БРИКС школьники и учителя будут устанавливать международные связи с местными учебными заведениями.
Российские школьники впервые приняли участие в мероприятиях саммита БРИКС, прошедших накануне в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщил директор частной московской школы «Премьер» Антон Припадчев. По его словам, представители учебного заведения вместе с учениками планируют выстраивать международное сотрудничество со школами государств-членов объединения.
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Школьная делегация прибыла на форум, чтобы установить партнерские отношения с образовательными организациями стран БРИКС. Учащиеся уже посетили университет Маккензи и одну из христианских школ в Рио-де-Жанейро. Сейчас ведутся переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, что, по словам Припадчева, открывает уникальные перспективы как для педагогов, так и для школьников.
«Это действительно самое первое участие школьников в саммите БРИКС. Мы единственная школа в мире, получившая такое официальное приглашение. Благодарим Екатерину Вячеславовну Шмалько, полномочного представителя по взаимодействию со странами БРИКС в России. Без ее поддержки это бы не состоялось», — заявил Антон Припадчев на полях Бизнес-форума организации. Его слова передает РИА «Новости».
Как пояснила сама Екатерина Шмалько, идея привлечения школьников к саммиту возникла с целью вовлечения подростков в реальные международные процессы и развития молодежного парламентаризма. В рамках БРИКС российские учащиеся встречаются с успешными, социально активными людьми и получают возможность определить собственные ориентиры, отметила она. Шмалько надеется, что в 2026 году к этой программе присоединятся и другие страны.
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Так, программа сотрудничества предусматривает двусторонний обмен: российские подростки будут обучаться в Бразилии, а несовершеннолетние из принимающей страны приедут в Москву. Во время обмена участники будут проживать в семьях того государства, куда прибыли, — это позволит им глубже познакомиться с культурой как в образовательной, так и в бытовой сферах. Кроме того, в школе Подмосковья планируется запуск курса португальского языка, а для бразильских партнеров будут организованы онлайн-занятия по русскому языку, отметил Припадчев.
По словам самих школьников, участие в мероприятиях саммита БРИКС стало для них значимым и волнующим событием. Ученик 11 класса Михаил заявил, что для него это первый подобный опыт и ему хочется наладить контакты с представителями других государств и пригласить сверстников из стран-участниц объединения в Россию.
В Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля 2025 года пройдет XVII саммит БРИКС. Согласно планам, участники блока выступят против одностороннего введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин и других принудительных мер, противоречащих международному праву, передает MK.RU. Также обсуждения будут касаться конфликта на Ближнем Востоке, вопросов изменения климата и других тем.