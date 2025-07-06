Уроки большой политики: российские школьники впервые выступили на саммите БРИКС

Так, программа сотрудничества предусматривает двусторонний обмен: российские подростки будут обучаться в Бразилии, а несовершеннолетние из принимающей страны приедут в Москву. Во время обмена участники будут проживать в семьях того государства, куда прибыли, — это позволит им глубже познакомиться с культурой как в образовательной, так и в бытовой сферах. Кроме того, в школе Подмосковья планируется запуск курса португальского языка, а для бразильских партнеров будут организованы онлайн-занятия по русскому языку, отметил Припадчев.