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Разбил банкомат и скрылся житель Хабаровского края

Ущерб составил больше 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю, который поздно вечером ворвался в отделение банка и разбил банкомат. Ущерб составил более полумиллиона рублей. Мужчину отправили в колонию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Мужчина зашел в помещение одного из банков и стал наносить удары по банкомату. Аппарат вышел из строя. После этого он скрылся. Ущерб составил 603,57 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Вскоре грабителя задержали. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке.

Центральный районный суд Комсомольска признал мужчину виновным по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее значительный ущерб».

Смягчающими обстоятельствами суд счел раскаяние и помощь следствию. Отягчающим стал рецидив. Подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений — два года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Также суд обязал его возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.