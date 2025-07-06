Разбил банкомат и скрылся житель Хабаровского края

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю, который поздно вечером ворвался в отделение банка и разбил банкомат. Ущерб составил более полумиллиона рублей. Мужчину отправили в колонию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Мужчина зашел в помещение одного из банков и стал наносить удары по банкомату. Аппарат вышел из строя. После этого он скрылся. Ущерб составил 603,57 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Вскоре грабителя задержали. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке.
Центральный районный суд Комсомольска признал мужчину виновным по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее значительный ущерб».
Смягчающими обстоятельствами суд счел раскаяние и помощь следствию. Отягчающим стал рецидив. Подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений — два года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Также суд обязал его возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.