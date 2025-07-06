Количество пострадавших в результате жëсткой посадки Ан-2 выросло до 8

Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Читинском районе. Количество пострадавших выросло до восьми человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.