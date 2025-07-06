Количество пострадавших в результате жëсткой посадки Ан-2 выросло до 8

«Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Всем окажут необходимую помощь», — написал губернатор.
Осипов добавил, что пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. К счастью, жители Смоленки не пострадали. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники.
Напомним, что ранее самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку недалеко от села Смоленка. Сообщалось о шести пострадавших. Всего на борту находились 11 человек: пилот и 10 парашютистов, которые планировали совершить прыжки. Появились кадры с места происшествия.