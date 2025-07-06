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Стало известно, в каком состоянии находятся парашютисты, пострадавшие во время жесткой посадки самолета в Забайкалье

Восемь человек пострадали во время жесткой посадки самолета в Забайкалье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восемь человек получили травмы во время жесткой посадки легкомоторного самолета АН-2 в Читинском районе. Напомним, на борту находилось 11 парашютистов и один член экипажа. О состоянии пострадавших рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

— Пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. Всем окажут необходимую помощь, — прокомментировал глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Также стало известно, что никто из населения Смоленки — именно там произошла жесткая посадка — не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пострадавшие медработники рассказали подробности нападения в иркутской больнице № 8.