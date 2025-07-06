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В Забайкалье при жёсткой посадке самолёта Ан-2 пострадали восемь человек

На борту находились десять парашютистов, а также один член экипажа.

Восемь человек получили травмы в результате ЧП с воздушным судном АН-2 в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что легкомоторный борт совершил жёсткую посадку. Инцидент случился в Читинском районе неподалёку СНТ «Топограф».

Самолёт приземлился спустя 16 минут после взлёта. На борту находились десять парашютистов, а также один член экипажа.

«По уточнённым данным травмы получили восемь человек», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, речь идёт о легкомоторном самолёте общественно-государственной организации ДОСААФ.

«Погибших нет. Возгорания не произошло. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассу в Ленинградской области.