В Забайкалье при жёсткой посадке самолёта Ан-2 пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы в результате ЧП с воздушным судном АН-2 в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что легкомоторный борт совершил жёсткую посадку. Инцидент случился в Читинском районе неподалёку СНТ «Топограф».
Самолёт приземлился спустя 16 минут после взлёта. На борту находились десять парашютистов, а также один член экипажа.
«По уточнённым данным травмы получили восемь человек», — говорится в сообщении ведомства.
По информации МЧС, речь идёт о легкомоторном самолёте общественно-государственной организации ДОСААФ.
«Погибших нет. Возгорания не произошло. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассу в Ленинградской области.