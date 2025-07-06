Восемь парашютистов пострадали из-за ЧП с самолетом в Забайкалье

Ан-2 совершил вынужденную посадку.
Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Чите возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.
«Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек», — рассказала Немакина ТАССу. Она отметила, что двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о шести получивших травмы.
Сегодня, 6 июля, в Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку. На момент происшествия на борту воздушного судна находились десять парашютистов и один член экипажа.