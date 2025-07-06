Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь парашютистов пострадали из-за ЧП с самолетом в Забайкалье

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Чите возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Ан-2 совершил вынужденную посадку.

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Чите возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

«Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек», — рассказала Немакина ТАССу. Она отметила, что двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о шести получивших травмы.

Сегодня, 6 июля, в Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку. На момент происшествия на борту воздушного судна находились десять парашютистов и один член экипажа.