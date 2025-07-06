Число погибших в Техасе из-за наводнения достигло 43, среди них 15 детей

Национальная метеорологическая служба (NWS) страны в социальной сети Х объявила о чрезвычайной ситуации в нескольких населённых пунктах округа Керр из-за резкого подъёма воды. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что штат мобилизует все доступные силы, включая национальную гвардию, для ликвидации последствий стихии. Также он объявил 6 июля Днём молитвы.