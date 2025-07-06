Число погибших в Техасе из-за наводнения достигло 43, среди них 15 детей

Представитель полиции уточнил, что среди погибших — 28 взрослых и 15 детей. Информацию подтвердили в эфире ведущих американских телеканалов.
Национальная метеорологическая служба (NWS) страны в социальной сети Х объявила о чрезвычайной ситуации в нескольких населённых пунктах округа Керр из-за резкого подъёма воды. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что штат мобилизует все доступные силы, включая национальную гвардию, для ликвидации последствий стихии. Также он объявил 6 июля Днём молитвы.
Напомним, сильнейшие ливни, обрушившиеся на американский штат Техас, вызвали катастрофическое наводнение. Ранее сообщалось о 24 погибших, включая детей. Также известно, что под водой оказался частный христианский лагерь «Мистик», где после внезапного подъёма реки 23 девочки пропали без вести.