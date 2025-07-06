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Двое мужчин утонули в Приморье за сутки

За минувшие сутки в Приморье утонули двое мужчин. Происшествия на водных объектах зарегистрированы в Хасанском районе и Спасске-Дальнем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: PrimaMedia.ru

В Ханкайском районе утонул 50-летний мужчина, который купался в озере Ханка. Его тело обнаружили очевидцы.

В Спасске-Дальнем при купании в карьере Каменный утонул 29-летний мужчина. Спасатели МЧС России обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что при купании на водохранилище погиб молодой парень. Случай произошел в Кавалеровском округе 3 июля. Тело было найдено через день.

Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю.

Тело 19-летнего юноши было обнаружено на следующий день.

До этого в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.

Ещё один случай произошёл 2 июля в районе Токаревского маяка во Владивостоке, где при купании утонул мужчина 1973 года рождения.