Двое мужчин утонули в Приморье за сутки

В Ханкайском районе утонул 50-летний мужчина, который купался в озере Ханка. Его тело обнаружили очевидцы.
В Спасске-Дальнем при купании в карьере Каменный утонул 29-летний мужчина. Спасатели МЧС России обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что при купании на водохранилище погиб молодой парень. Случай произошел в Кавалеровском округе 3 июля. Тело было найдено через день.
Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю.
Тело 19-летнего юноши было обнаружено на следующий день.
До этого в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.
Ещё один случай произошёл 2 июля в районе Токаревского маяка во Владивостоке, где при купании утонул мужчина 1973 года рождения.