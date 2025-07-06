Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 43

В частности, в результате наводнения в округе Керр погибли 15 детей.

Источник: Аргументы и факты

Количество жертв наводнений в американском штате Техас возросло до 43, информирует местная полиция.

Правоохранители уточнили, что, в частности, погибли 15 детей.

«Мы обнаружили 43 умерших человека в округе Керр, среди них 28 взрослых и 15 детей», — рассказал представитель полиции сотрудника средств массовой информации.

Национальная метеорологическая служба Соединённых Штатов сообщает о чрезвычайной ситуации в нескольких населённых пунктах округа Керр в связи с «внезапным» наводнением.

По данным CNN, под угрозой наводнения находятся свыше полумиллиона человек.

Причиной наводнения в Соединённых Штатах стали длительные сильные дожди. Губернатор штата Грег Эбботт заявил о «состоянии стихийного бедствия» в Техасе.

Ранее сообщалось о 32 погибших в результате наводнения.