Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 43

Количество жертв наводнений в американском штате Техас возросло до 43, информирует местная полиция.
Правоохранители уточнили, что, в частности, погибли 15 детей.
«Мы обнаружили 43 умерших человека в округе Керр, среди них 28 взрослых и 15 детей», — рассказал представитель полиции сотрудника средств массовой информации.
Национальная метеорологическая служба Соединённых Штатов сообщает о чрезвычайной ситуации в нескольких населённых пунктах округа Керр в связи с «внезапным» наводнением.
По данным CNN, под угрозой наводнения находятся свыше полумиллиона человек.
Причиной наводнения в Соединённых Штатах стали длительные сильные дожди. Губернатор штата Грег Эбботт заявил о «состоянии стихийного бедствия» в Техасе.
Ранее сообщалось о 32 погибших в результате наводнения.