Bild: к сентябрю Киев останется без ракет

Аналитик также подчеркнул, что в случае нехватки ракет украинская сторона будет вынуждена перебросить из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-T. Это нужно, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.