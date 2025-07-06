Военные перехватили гражданский самолет, летевший к гольф-клубу Трампа

Истребители ВВС США были подняты в воздух 5 июля после нарушения гражданским самолетом временно ограниченного воздушного пространства над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где находился президент Дональд Трамп. Об этом сообщили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Согласно заявлению командования, истребители «осуществили перехват гражданского самолета, нарушившего запретную зону над Бедминстером». Военные уточнили, что воздушное судно «было безопасно выведено из этой зоны» без угрозы безопасности, добавив, что в районе ранее фиксировались аналогичные нарушения.
Трамп, владеющий этим гольф-клубом, прибыл туда ранее. В его графике на 5 июля не было публичных мероприятий. Американский президент часто проводит выходные в этом клубе.