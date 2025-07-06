Число жертв наводнений в Техасе достигло 50 человек

Число жертв наводнений в американском штате Техас достигло как минимум 50 человек, сообщает CNN со ссылкой на данные местных властей.
Телеканал приводит сведения о погибших из трех округов: 43 человека погибли в округе Керр, 3 — в округе Бернет, не менее 4 — в округе Тревис.
«Не менее четырех человек в округе Тревис погибли в результате катастрофического наводнения, затопившего некоторые районы… Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек», — отмечается в сообщении.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм прибыла в пострадавший регион. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в ряде городов округа Керр из-за внезапного наводнения. По данным CNN, под угрозой находится более полумиллиона человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что власти направляют все ресурсы, включая Национальную гвардию, для борьбы с «разрушительным наводнением».