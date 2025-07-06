Число жертв наводнений в Техасе достигло 50 человек

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм прибыла в пострадавший регион. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в ряде городов округа Керр из-за внезапного наводнения. По данным CNN, под угрозой находится более полумиллиона человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что власти направляют все ресурсы, включая Национальную гвардию, для борьбы с «разрушительным наводнением».