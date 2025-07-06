В Британии заговорили о крахе украинской стратегии

«Они (киевские власти — прим. URA.RU) продолжат сражаться и требовать деньги у ЕС. И эти деньги они получат, так как Европа ничего более дать им не может. Затем они будут оставаться во главе украинского государства до самого краха страны», — рассказал Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. По его словам, украинские власти могут переехать в Европу и создать там правительство в изгнании.