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Число пострадавших при ЧП с АН-2 в Забайкалье возросло до десяти

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое.

Источник: АиФ

Десять человек получили травмы в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта АН-2 в Забайкальском крае, информирует Минздрав региона.

По словам медиков, состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое.

«Всего десять пострадавших, из них двое — тяжёлой степени, восемь — средней степени тяжести», — заявили в Минздраве.

Самолёт совершил жёсткую посадку в Читинском районе неподалёку СНТ «Топограф». На борту находились десять парашютистов, а также один член экипажа.

В ГУ МЧС по региону заявили, что самолёт приземлился спустя 16 минут после взлёта.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, погибших нет.