Число пострадавших при ЧП с АН-2 в Забайкалье возросло до десяти

Десять человек получили травмы в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта АН-2 в Забайкальском крае, информирует Минздрав региона.
По словам медиков, состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое.
«Всего десять пострадавших, из них двое — тяжёлой степени, восемь — средней степени тяжести», — заявили в Минздраве.
Самолёт совершил жёсткую посадку в Читинском районе неподалёку СНТ «Топограф». На борту находились десять парашютистов, а также один член экипажа.
В ГУ МЧС по региону заявили, что самолёт приземлился спустя 16 минут после взлёта.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших, погибших нет.