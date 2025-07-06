Драку заказывали: эксперты разобрали потасовку Смолова в кафе

«Если же это были сами потерпевшие, которые, таким образом, пытались примириться или получить компенсацию за вред здоровью или моральный ущерб, то состава преступления в действиях, возможно, не будет, и уголовное дело по этому факту возбуждено не будет», — сказал Жорин, подчеркнув, что выводы основаны на открытых источниках информации.