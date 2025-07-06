Драку заказывали: эксперты разобрали потасовку Смолова в кафе

Накануне в Сети обнародовали кадры с камеры видеонаблюдения в московской «Кофемании» на Большой Никитской, запечатлевшие потасовку с участием футболиста Федора Смолова. Какое наказание может ждать спортсмена, рассказали aif.ru эксперты.
Оценка психиатра.
Врач-психиатр Василий Шуров, оценивая видео, отметил, что футболист пребывал в состоянии агрессии.
«Человек явно пребывает в агрессии. Очень быстро переходит к действиям. Бьет человека, который пытается эту драку разнять», — сказал он.
Психиатр уточнил, что выложенный в Сеть ролик очень короткий, чтобы сделать глубокий анализ.
«Может быть, и был слегка пьян. Но тут видно, что он просто импульсивен, агрессивен, нападает на людей», — объяснил Шуров.
Могла иметь место провокация.
Смолова могли спровоцировать, считает адвокат Игорь Бушманов, который защищал футболиста Павла Мамаева, который участвовал в драке в этом же заведении шесть лет назад.
«Здесь возможны любые провокационные действия, адекватная ответная реакция и противоправные действия в отношении Федора. Какие-то выводы делать преждевременно», — заявил он.
По словам Бушманова, для вынесения оценки нужно дождаться, когда правоохранительные органы разберут действия всех сторон и квалифицируют их.
«Здесь речь идет о том, что все обстоятельства нужно тщательно исследовать, дать неангажированную оценку и, соответственно, не делать каких-либо выводов, как, например, были сделаны незаконные выводы в деле Павла Мамаева, моего бывшего подзащитного, а дело завершилось в конечном итоге оправдательным приговором в его отношении», — объяснил адвокат свою позицию.
Может подать заявление о вымогательстве.
Смолов может обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве из-за видео из московской «Кофемании» на Большой Никитской, рассказал адвокат Сергей Жорин.
Как сообщили СМИ, у Федора Смолова вымогали 20 млн рублей, чтобы видео, зафиксировавшее потасовку с его участием в «Кофемании» 28 мая, не попало в Сеть. Спортсмен платить отказался.
«Что касается предполагаемого вымогательства: если Смолов подаст заявление в правоохранительные органы, будет проведена проверка, и если будут установлены лица, которые ему писали, необходимо будет выяснить, кто это был и каков был мотив», — отметил Жорин.
По его словам, если это были посторонние лица, получившие доступ к видео и потребовавшие деньги под угрозой распространения позорящей информации, то это может квалифицироваться как вымогательство с соответствующими последствиями вплоть до серьёзного уголовного наказания.
Ситуация будет оцениваться иначе, если будет установлено, что деньги требовали потерпевшие.
«Если же это были сами потерпевшие, которые, таким образом, пытались примириться или получить компенсацию за вред здоровью или моральный ущерб, то состава преступления в действиях, возможно, не будет, и уголовное дело по этому факту возбуждено не будет», — сказал Жорин, подчеркнув, что выводы основаны на открытых источниках информации.
В кафе пора вешать мемориальную табличку.
Адвокат Александр Добровинский предложил повесить в «Кофемании» памятную табличку.
«Надо повесить в этой “Кофемании” мемориальную доску: “Здесь дерутся футболисты”», — сказал он, напомнив о происшествии шестилетней давности, когда именно в этом заведении произошла знаменитая драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Как стало известно, потасовка в «Кофемании» с участием нового чемпиона России Федора Смолова случилась утром 28 мая. На появившихся в сети кадрах видно, как Смолов после словесного конфликта нанес удары двум посетителям, сидящим за соседним столиком. В полной версии ролика можно увидеть, что после второго удара футболист направился в противоположную сторону ресторана и принес извинения находившимся там людям. После этого спортсмен ушел.