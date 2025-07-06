Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10 человек

Инцидент произошел в Читинском районе Забайкалья. Легкомоторный самолет Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку в районе садового товарищества «Топограф». Это случилось через 16 минут после взлета, уточнили в региональном управлении МЧС. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. По предварительным данным, жертв удалось избежать, а возгорания не произошло.