Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10 человек

Министерство здравоохранения Забайкальского края обновило данные о пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2. По последним сведениям, травмы получили 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные восемь — в состоянии средней тяжести. Ранее ведомство сообщало о восьми пострадавших.
Инцидент произошел в Читинском районе Забайкалья. Легкомоторный самолет Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку в районе садового товарищества «Топограф». Это случилось через 16 минут после взлета, уточнили в региональном управлении МЧС. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. По предварительным данным, жертв удалось избежать, а возгорания не произошло.
На месте аварии работают спасатели. Для устранения последствий привлечены 37 специалистов и 12 единиц техники, включая 13 сотрудников МЧС и четыре единицы их спецтехники.