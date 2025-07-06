Украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию, считает источник.
Подконтрольные Киеву администрации Запорожья могут начать эвакуацию жителей в связи с продвижением российских вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию», — пишет ТАСС. Собеседник агентства напомнил, что последний подобный инцидент произошел в мае: тогда в селе Магдалиновка Запорожской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.
В материале сказано, что в настоящее время Киев в основном направляет в сельскую местность волонтеров, которые пытаются убедить жителей покинуть свои дома, однако большинство граждан отказывается эвакуироваться. По его словам, местные жители осознают, что, покинув жилье, рискуют столкнуться с грабежом со стороны украинских военнослужащих. Собеседник агентства заявил, что подобные случаи происходят повсеместно; кроме того, имели место факты принудительного выселения мирных жителей с целью размещения в их домах военных подразделений киевского режима, при этом дальнейшая судьба оставшихся без крова людей никого не волновала.
Ранее украинские власти уже объявляли принудительную эвакуацию мирных жителей из зон боевых действий, в том числе в Донецкой и Харьковской областях, а также из приграничных районов Сумской области, откуда было вывезено около 58 тысяч человек. Однако в ряде населенных пунктов, несмотря на угрозу, эвакуация либо не проводилась, либо осуществлялась частично, что вызывало опасения за безопасность граждан.