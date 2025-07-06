В материале сказано, что в настоящее время Киев в основном направляет в сельскую местность волонтеров, которые пытаются убедить жителей покинуть свои дома, однако большинство граждан отказывается эвакуироваться. По его словам, местные жители осознают, что, покинув жилье, рискуют столкнуться с грабежом со стороны украинских военнослужащих. Собеседник агентства заявил, что подобные случаи происходят повсеместно; кроме того, имели место факты принудительного выселения мирных жителей с целью размещения в их домах военных подразделений киевского режима, при этом дальнейшая судьба оставшихся без крова людей никого не волновала.