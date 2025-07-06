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В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в интерактивной карте, размещенной Министерством цифровой трансформации Украины.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской областях Украины.

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в интерактивной карте, размещенной Министерством цифровой трансформации Украины.

Согласно информации на карте, сигнал оповещения в Киеве прозвучал в 05:56 по московскому времени. В течение следующей минуты тревога была зафиксирована также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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