В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Ранее, в ночь на 4 июля, российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Атаки были направлены на предприятия, связанные с производством беспилотников и военной техники, а также на нефтеперерабатывающий завод и объекты военного аэродрома, передает «Национальная служба новостей».