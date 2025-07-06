В Забайкалье с самолетом АН-2 случилось ЧП: что известно о происшествии к этому часу

В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU.